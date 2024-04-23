Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kırmasırt köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir minibüse çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)