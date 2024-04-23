İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kırmasırt köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir minibüse çarptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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