Diyarbakır'da kurşunlanan aracın sürücüsü yaralı halde yoluna devam etti Kayapınar ilçesinde otomobiline silahlı saldırı düzenlenen 29 yaşındaki genç, ağır yaralı olmasına rağmen bir süre araç kullanarak yardım istedi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.