Diyarbakır'da kurşunlanan aracın sürücüsü yaralı halde yoluna devam etti

- Kayapınar ilçesinde 29 yaşındaki O.B.'nin aracı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı ve O.B. ağır yaralandı.
- Güvenlik kamerası görüntülerine göre, yaralı sürücü bir süre araç kullandıktan sonra çevredekiler tarafından ambulansa alındı.
- Saldırıda kullanılan tabanca boş bir arazide bulundu; olayla ilgili inceleme sürüyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi'nde seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Otomobilde bulunan 29 yaşındaki O.B. ağır yaralandı.
O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaralı gencin o halde otomobiliyle ilerleyip çevredekiler tarafından ambulansa alındığı anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüde, şahsın arabasıyla ilerleyip bir süre sonra durduğu, daha sonra çevredeki vatandaşların onu arabadan alıp, gelen ambulansta sağlık ekiplerine teslim ettiği görüldü.
Öte yandan, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca boş bir arazide bulundu.
Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.