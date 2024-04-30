Diyarbakır'da öğrenci, okul müdürünü bıçakladı Liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

DHA

Bugün öğleden sonra Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Ali Emiri Anadolu Lisesi’nde B.A.Y.(17), bir süre önce okuldan atıldığı liseye geldi. Burada B.A.Y. ile atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç arasında tartışma çıktı.

Okul müdürünü bıçaklayıp kaçtı

Tartışma sırasında B.A.Y., Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oruç, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalçasından ve bacağından yaralanan okul müdürü Hüseyin Oruç’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Suç kaydı kabarık genç yakalandı

Polis, B.A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada yaralamadan birçok suç kaydı bulunan B.A.Y.’nin okul müdürü Hüseyin Oruç’u daha önce de tehdit ettiği ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)