Arda Güler: Taraftarlarımız ne dese haklı!

Arda Güler, A Milli Takım'ın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu.

Mücadelede bir gol atan ve maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜM ELEŞTİRİLER DOĞRU, NE SÖYLESELER HAKLILAR"

Arda Güler, "Maçtan önce moralimin bozuk olduğuna dair bir şeyler söylemişiniz sanırım. Tüm eleştiriler doğru. Ne söyleseler haklılar." dedi.

"DRAMA YAPAMAYIZ"

Genç yıldız, "İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!" ifadelerini kullandı.