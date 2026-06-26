Dünya Kupası'nı galibiyetle kapattık!

2026 Dünya Kupası D Grubu son hafta maçında A Milli Takımımız, ABD ile karşı karşıya geldi.

Los Angeles'ta SoFi Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takım, 3-2'lik skorla kazandı.

ABD, 3. dakikada Auston Trusty ile 1-0 öne geçti.

TURNUVAYI GALİBİYETLE KAPATTIK

A Milli Takım, 10. dakikada Arda Güler ve 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle ABD karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

ABD, Sebastian Berhalter'in 49. dakikada attığı golle A Milli Takım karşısında durumu 2-2'ye getirdi.

KAAN SON DAKİKADA ATTI!

A Milli Takım, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.

Dünya Kupasında Avustralya ve Paraguay'a kaybeden A Milli Takım, ABD galibiyeti ile Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti.

ABD, 6 puanla üst tura yükseldi.

VINCENZO MONTELLA'NIN KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile Los Angeles'ta karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

İtalyan teknik adam ABD karşısında ilk 11'de Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'a şan verdi.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.

İKİ İSİM İLK KEZ OYNADI

Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk maçlarına ABD karşısında çıktı.

Teknik direktör Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında şans vermediği Ozan ve Oğuz'a ABD karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

KAPTAN ZEKİ ÇELİK

Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer aldığı ay-yıldızlı ekipte Zeki Çelik kaptan olarak sahaya çıktı.

Zeki, Türkiye'nin Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında da kaptanlık pazubendi takmıştı.