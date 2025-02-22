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İHA

Diyarbakır'da suç ve suçluya geçit verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda liderliğini F.P.’nin yaptığı silahlı organize suç örgütü tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan geniş çaplı çalışmalarda örgütün, kent genelinde içlerinde yaşı küçük çocukların da olduğu şahıslara uyuşturucu satarak "haksız kazanç elde ettikleri", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma" gibi birçok silahlı eylem gerçekleştirdikleri belirlendi.

ÖRGÜTÜN TÜM SUÇ FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

Örgütün ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladıkları, mağdur ettikleri şahısların şikâyette bulunmamaları için tehdit ettikleri, hâkimiyet sağlamak amacıyla bölgedeki diğer suç örgütleri ile de defalarca silahlı çatışmaya girdikleri, iş ve ikametlere yönelik silahlı eylemlerde bulundukları tespit edilmesinin ardından düğmeye basıldı.

21 GÖZALTI

Çalışmalar doğrultusunda liderliğini F.P.’nin yaptığı örgüte yönelik, aralarında örgüt lideri F.P’nin de bulunduğu 21 şüpheliye, Diyarbakır merkezli Mersin ve Aydın’da eş zamanlı operasyon yapılıp şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı operasyon kapsamında adresler de yapılan aramalarda; örgüte ait çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, aralarında mağdur şahıslara yönelik eylemlerde kullanıldığı tespit edilen tabancaların da olduğu toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek mühimmatı ele geçirildi.

12 TUTUKLU

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 21 şüpheliden 12’si tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.