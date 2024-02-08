Diyarbakır'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Öğle saatlerinde sefer sırasında aracında fenalaşan öğretmen için istikametini değiştiren şoför, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otobüste bir yolcu fenalaştı.

Şehir merkezine hareket eden otobüste yolculuk yapan 32 yaşındaki öğretmen Abdullah Şimşek, rahatsızlanınca yanındaki arkadaşları durumu şoföre bildirdi.

Şoför Mehmet Şakir Kaçka, durumu harekat amirine bildirdi.

İstikametten çıkıp hastaneye yetiştirdi

Hastaneye yetiştirilmesi talimatını alınca yolcularla birlikte otobüsünün yönünü yakındaki özel bir hastanenin acil servisine çekti.

O anlar kameraya yansıdı

Tedavisi tamamlanan öğretmenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, o anlar otobüs içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobüs şoförü Mehmet Şakir Kaçka, Diyarbakır’a saat 15.15 sularında bir yolcunun yanına yaklaştığını ve ‘Kaptan, bir yolcumuz kalp krizi geçiriyor.’ dediğini aktardı.

"Aradan 2-3 saat geçti hasta olan hocayı aradım"

Panik yapılmaması gerektiğini yolculara söylediğini kaydeden Kaçka, şöyle konuştu:

“Yolculara, arkadaşlar kimseyi indirmiyorum. Direkt hastaneye doğru gittim. Ondan sonra amirimiz aradım. Hastaneye gidiyorum, bilginiz olsun dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. Yolcuyu indirdik, hocalara teslim edip geldim. Aradan 2-3 saat geçti hasta olan hocayı aradım. ‘Ağabey, çok iyiyim, teşekkür ederim. Allah, razı olsun’ dedi.”

“Ona bir hayat borçluyuz”

Öğretmen Abdullah Şimşek, şoförle sürekli yolculuk yaptıklarını dile getirerek, “Çınar’da okuldan sonra eve gelirken yolda bir kriz, bir atak geçirdim. Sağ olsun Şakir ağabeyde insanlık görevi olarak koca otobüsü yolcularla beraber bizi direkt hastanenin acil servisine kadar götürdü. Allah, ondan razı olsun. Ona bir hayat borçluyuz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)