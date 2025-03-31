Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 21 aylık bebek öldü

DHA
Diyarbakır'da bayram günü meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı...
Bismil ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete gelen Aydemir ailesinin 21 aylık bebekleri Celal, araçtan inerek arka tarafa doğru geçti.
Bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı.
BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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