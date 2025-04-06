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DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte başka bir otomobilde gördü.

Ç.Ö., takip ettiği çiftin bulunduğu otomobile önden çarptı.

BİR KEZ DAHA OTOMOBİLE ÇARPTI

Otomobilden inen sürücü ile eşi bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinir krizi geçiren Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı.

ARAÇTAN İNDİRİLEN KADIN, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü.

Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.