DHA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte başka bir otomobilde gördü.
Ç.Ö., takip ettiği çiftin bulunduğu otomobile önden çarptı.
BİR KEZ DAHA OTOMOBİLE ÇARPTI
Otomobilden inen sürücü ile eşi bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sinir krizi geçiren Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı.
ARAÇTAN İNDİRİLEN KADIN, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü.
Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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