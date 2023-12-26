Diyarbakır'da patlayıcı ele geçirildi: 5 kişi gözaltına alındı

DHA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi.
Bu sırada şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin yanlarında taşıdığı bir poşeti attığı fark edildi.
EYP bulundu
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada herhangi suç unsuru bulunmazken çevrede yapılan aramada bulunan poşetin içerisinde ise 4 el yapımı patlayıcı (EYP) ile fişek bulundu.
Şüphelilerin beraberinde bulunan bantla sarılmış plakasız elektrikli bisiklete de el konuldu.
5 gözaltı
Olayla ilgili B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (25), A.İ. (26) ve C.A. (15) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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