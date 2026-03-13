İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye teşekkür

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Türkçe paylaştığı mesajda Türkiye'ye teşekkür etti.

Arakçi, "Ramazan'ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

İran'ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Arakçi, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.