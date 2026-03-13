Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı sonrası acil toplantı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

TOPLANTI YAPILDI

Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi, stadyumda acil olarak toplantı yapma kararı aldı.

Yaklaşık 1 saat sürenin toplantının ardından yönetim, stadyumdan ayrıldı.

TEDESCO KARARI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz'den bu toplantı sonrası teknik Domenico Tedesco için açıklama geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre, Ali Gürbüz, Tedesco için gelen "Hocayla yolların ayrıldığı söyleniyor." sözlerinin ardından, "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız!" yanıtını verdi.