İHA
Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir grup, cep telefonu ve telefon aksesuarının satıldığı iş yerini ellerinde sopalarla bastı.
Dükkandakilere sopalarla saldırdılar
İş yerini basan grup, dükkanda bulunanları sopalarla darbetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Darp anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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