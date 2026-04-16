CHP trafik cezalarını düzenleyen kanunun iptali için AYM'ye gitti

Trafikte kimi zaman basit görünen kural ihlalleri can yakıyor.

Uygulanan cezalara rağmen bazı sürücüler, belirli kurallara uymamakta ısrar ediyor, büyük mal ve can kayıplarına sebep oluyor.

Yeni kanun teklifiyle birlikte ise trafik ihlallerine verilen cezalar büyük oranda artırıldı.

Yerleşim yerlerinde makas atmanın cezası 90 bin TL olurken, sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak; tek yönlü yolda ters yöne girmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yönde gitmenin cezası 20 bin TL oldu.

Cezaların artırılmasıyla caydırıcılığın da daha etkili olması hedeflenirken, CHP cezaların artmasına tepki gösterdi.

CHP, AYM'YE GİTTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, üst düzey kamu yöneticilerinin atamalarını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile trafik cezalarını düzenleyen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

"TOPLUMSAK BARIŞA YARARI DEĞİL, ZARARI OLUR"

Başvuru dilekçesini sunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gazetecilere açıklama yaptı.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

Hiç şüphe yok ki kamu ve devlet, trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler caydırıcı olmak zorundadır. Bu önlemler öldürücü olmayacak. Oysa bu cezalar trafik güvenliğini sağlamak amacından çıkarılmıştır. Bir ceza toplama niteliğine dönüştürürseniz, bunun toplumsal barışa yararı değil, olsa olsa zararı olur. Kamu düzenini de bozucu etkisi olur.

"YASA ÇIKTIKTAN SONRA YÜZDE 37 DAHA FAZLA CEZA KESİLMEYE BAŞLANDI"

2025 yılında 55 milyar TL’lik trafik cezasının bütçeye konulması öngörülmüş. Geçen sene 55 milyar TL olan hedefi, bu sene bütçeye 93 milyar TL olarak koydular. İlk 3 ayda ne kadar ceza kesti devlet? 66 milyar TL. Siz 93 milyar TL bütün bir yıla hedef koyuyorsunuz, bunun 66 milyar TL’sini ilk 3 ayda topluyorsunuz. Trafik yasası çıktıktan sonra yüzde 37 daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandı. Aklınıza estiği gibi ceza koymayın. Ölçülülük ilkesinden ayrılmayın. Vatandaşı suç işlemekten caydırın ama öldürmeyin.

Günaydın ayrıca, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de yürürlüğünün durdurulması ve iptali için başvurduklarını belirtti.