Gülistan Doku soruşturması: İhraç edilen polis Gökhan Ertok tutuklandı

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma...

Tunceli'de yaşayan Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Doku soruşturması tam kapanmışken yeni ve kritik detaylar yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖKHAN ERTOK TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenlerden ihraç polis Gökhan Ertok tutuklandı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara’da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok'un ifadesinde Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini ve Vali Sonel’in SIM karttaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Ertok, SIM kartta herhangi bir veriyi silmediğini belirterek suçlamaları reddetti.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmada Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.