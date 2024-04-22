Diyarbakır'da tabancayla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki Mustafa öldü Ergani ilçesinde evde bulduğu tabancayla oynarken tetiğe dokunması sonucu kazara kendisini vuran 11 yaşındaki Mustafa Özpolat, hayatını kaybetti.

DHA

Diyarbakır'da acı ölüm..

Dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Savaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde yalnız olduğu sırada bulduğu babasına ait tabancayı oyuncak sanan Mustafa Özpolat, tetiğe basarak ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşun, evin duvarına isabet etti. Mustafa, bir süre daha oynadığı tabancanın namlusunu kendisine doğru çevirerek, ateş etti.

Komşular sese geldi

Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, ailesine haber verdi. Mustafa kanlar içinde yerde hareketsiz bulunurken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İlk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa’nın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından bugün mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)