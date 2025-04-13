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Haber Merkezi

Diyarbakır'da kokrunç bir kaza meydana geldi.

Henüz plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Tır devrilirken, ismi öğrenilemeyen sürücü ise meydana gelen kaza sonrası yaşamını yitirdi.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Kaza sonrası tırda yüklü olan meyveler yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar yere saçılan meyveleri toplayarak kendi araçlarına yükledi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler tepki çekti.

KAZA UMURLARINDA OLMADI

Meyveleri toplayan vatandaşların kazayı umursamadığı ve yüzlerinde de tebessüm olduğu görüldü. Yaşanan olayın ardından sosyal medyada, "İnsanlık bu mu?" soruları soruldu.