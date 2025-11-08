Abone ol: Google News

Diyarbakır'da trafik kazası kameraya yansıdı

Diyarbakır'da süratle ilerleyen aracın önündeki aracı biçtiği kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 05:11
  • Diyarbakır'da aşırı hız yapan aracın, önündeki araca çarpma anı kaydedildi.
  • Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda aşırı hızla ilerleyen aracın sürücüsü önündeki aracı fark edemeyerek arkadan çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

