Diyarbakır'da trafik kazası kameraya yansıdı

- Diyarbakır'da aşırı hız yapan aracın, önündeki araca çarpma anı kaydedildi.
- Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda aşırı hızla ilerleyen aracın sürücüsü önündeki aracı fark edemeyerek arkadan çarptı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.