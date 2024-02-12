Diyarbakır’da yaşlı kadına köpek saldırısı! Çenesinden yaralandı Besledikleri cins köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın, yakınlarının müdahalesiyle ölümden döndü. Çenesinden yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

İHA

Köpek saldırıları son bulmuyor.

Sokak köpeklerinin yanı sıra beslenen cins köpekler de tehlike arz ediyor.

Hemen her gün yaşanan saldırı olaylarında bu zamana kadar çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi.

Yaralı sayısı da oldukça arttı

72 yaşındaki kadın saldırıya uğradı

Saldırının yeni adresi Diyarbakır.

İlçenin Şeyh Şerafettin Mahallesi’nde kalan 72 yaşındaki S.Ş., besledikleri cins köpeğin saldırısına uğradı.

Hastanedeki tedavisi sürüyor

Yaşlı kadın çenesinden yaralandı.

Yakınlarının müdahalesiyle kurtarılan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.Ş.’nin tedavisi sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)