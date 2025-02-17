Diyarbakır'da yayaya çarpan sürücü darbedildi

İHA

Diyarbakır-Elazığ yolu Galericiler Sitesi yakınlarında, 21 DB 021 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ, TARTIŞTIĞI ESNAF TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Kazaya karışan sürücü ile çevredeki esnaf arasında gerginlik yaşandı ve tartışma kısa sürede büyüdü. Esnaf, sürücüye saldırarak darp etti. Çevredekiler durumu yatıştırarak sürücüyü uzaklaştırdı. Yaralı kadının ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.