Diyarbakır'da 'yengem nasıl mesaj atarsın' dayağı Yenişehir ilçesinde, bir şahıs yengesine masaj attığı iddasıyla buluşmaya çağırdığı K.B'yi dövüp bacağından vurdu. Olay anları bir cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da bir şahıs, yengesine mesaj atan K.B.'yi dövüp bacağından vurdu.

Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve zanlı F.O. tutuklandı.

Yaralı K.B.'nin tedavisinin ardından taciz suçlamasıyla işlem başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 2 Aralık’ta Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi’ndeki bir kafede kavga meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.’yi belirtilen kafede bekledi. DÖVÜP BACAĞINDAN VURDU Kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu. YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. 'YENGEME MESAJ ATTI' DEDİ Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.’yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. SALDIRIYA UĞRAYAN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Adana'daki operasyonda 23 bin 876 uyuşturucu hap ele geçirdi

