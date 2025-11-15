Diyarbakır'da yoğun yağış: Yolları su bastı

- Diyarbakır'da sabah başlayan yağış, gün içinde şiddetlendi.
- Silvan'da yollar su altında kaldı ve tıkanan rögarlar açıldı.
- Yağışlar, bölge genelinde aralıklarla sürdü ve zorluklar yaşattı.
Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, günün ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı.
SİLVAN'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Silvan ilçesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplandı. Tıkanan rögarlar açılarak su birikintileri giderildi.
Yağış, Diyarbakır’ın genelinde aralıklarla devam ederek vatandaşlara zaman zaman zorluklar yaşattı.