Diyarbakır'da yoğun yağış: Yolları su bastı

Silvan ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte yollar göle döndü.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 18:37
  • Diyarbakır'da sabah başlayan yağış, gün içinde şiddetlendi.
  • Silvan'da yollar su altında kaldı ve tıkanan rögarlar açıldı.
  • Yağışlar, bölge genelinde aralıklarla sürdü ve zorluklar yaşattı.

Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, günün ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı.

SİLVAN'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Silvan ilçesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplandı. Tıkanan rögarlar açılarak su birikintileri giderildi.

Yağış, Diyarbakır’ın genelinde aralıklarla devam ederek vatandaşlara zaman zaman zorluklar yaşattı.

