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DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Akyazı geçişinde acı kaza, bir aileyi yok etti..

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul yönünden Düzce istikametine giden Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı.

ŞOFÖR VE EŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken Selman Güngör olay yerinde, doktor eşi Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

5 GÜNLÜK BEBEĞİN DURUMU İSE KRİTİK

Güngör çiftinin kazada ağır yaralanan 5 günlük Su Güngör isimli kız bebeklerinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör ile mühendis olan eşi Selman Güngör, Düzce Merkez Büyük Camii’nde ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

YENİ DOĞAN BEBEKLERİ İLE EVE DÖNÜYORLARDI

Yonca Haymana Güngör’ün 6 gün önce İstanbul’da doğum yaptığı, eşi ve bebeğiyle birlikte Düzce’deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.