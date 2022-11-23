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    Düzce'de eğlence mekanından geriye sadece enkazı kaldı

    Sabah saatlerinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde sarsılıp yıkılan eğlence mekanından geriye sadece enkaz kaldı.
    • 23.11.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:27
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    Düzce'de eğlence mekanından geriye sadece enkazı kaldı

    Karadeniz Bölgesi'nin batı tarafında yer alan Düzce, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldı.

    Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem, saat 04.08'de meydana geldi.

    Gaziantep Caddesi'nde ara sokakta bulunan bir eğlence mekanı yıkıldı.

    Geriye sadece enkaz kaldı

    Her gün çok sayıda vatandaşın uğrak noktası olan eğlence mekanından geriye sadece enkazı kaldı.

    Güvenlik önleminin alındığı enkaz alanında, masa ve sandalyeler başta olmak üzere, tuğla, klima ve birçok tahta parçasının üst üste yığıldığı görüldü.

    "Deprem akşam saatlerinde olsaydı 10 kişi ölebilirdi"

    İş yeri sahibi Ahmet Seyok, "10 gün önce aklıma geldi. Bu deprem olur mu olmaz mı? derken sabah saatlerinde depremden yarım sonra beni aradılar, evdeydim. 'Abi dükkan yıkıldı' dediler. Hiç yıkılacağı aklımın ucuna gelmezdi. Yapacak bir şey yok, Takdiri ilahi. Deprem akşam saat 22.00-22.30 sıralarında olsaydı en az 10 kişi ölebilirdi. Kimsenin burnu kanamadı, şükrediyoruz, bundan dolayı da mutluyuz." dedi.

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