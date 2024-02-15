Düzce'de fuhuş operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonda yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İHA

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 1 aylık projeli çalışmaları sonucu zor duruma düşen kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede fuhuş olayını pazarlayan ve gözcülük yapan T.T. (30), müşterilerle irtibat kuran yabancı uyruklu İ.T. (31), fuhuşa yer temini sağlayan C.G. (36) ve H.T. (33) ile fuhuş olayının mağduru H.Y. (42) yakalanarak gözaltına alındı.

9 kişi hakkında idari işlem

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve 30 adet fişek, 14 bin 520 lira, 10 bin Özbekistan Somu, 17 adet Özbekistan'a havale edilen para dekontu, şüpheli İ.T. ile mağdur H.Y. adına düzenlenmiş 2 adet pasaport, 11 adet cep telefonu, 1 adet içinde müşterilere ait bilgilerin bulunduğu ajanda ve 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca konu ile ilgili 9 şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)