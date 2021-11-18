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    Düzce'de geceyi dışarıda geçirenlere kumanya dağıtıldı

    Düzce'deki deprem sonrası evlerine girmeye korkan vatandaşlar için Kızılay tarafından kumanya yardımı yapıldı.
    • AA
    • 18.11.2021 - 03:21
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 04:15
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    Düzce'de geceyi dışarıda geçirenlere kumanya dağıtıldı

    Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlara Türk Kızılay tarafından çay ve kumanya dağıtıldı.

    BAZILARI EVLERİNE GİRMEYE ÇEKİNDİ

    Saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt yaşadı.

    Düzce de geceyi dışarıda geçirenlere kumanya dağıtıldı #1

    GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRENLERE KUMANYA YARDIMI

    Evlerinin bulunduğu sokaklar ile kentin önemli noktalarında bekleyerek geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlara Türk Kızılay, sıcak çay ve kumanya dağıttı.

    Düzce de geceyi dışarıda geçirenlere kumanya dağıtıldı #2

    Türk Kızılay Düzce Şubesi, Kızılay gönüllüsü gençler aracılığı ile Anıt Park Meydanı'nda bekleyen vatandaşlara ikramda bulundu.

    Düzce de geceyi dışarıda geçirenlere kumanya dağıtıldı #3

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