DHA
Ankara, günlerdir kuvvetli sağanak ve fırtınayla mücadele ediyor.
Başkentte gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Sağanak sele neden oldu
Birçok ilçede sağanak sele neden olurken, birçok ev ve iş yerini su bastı.
Suyla dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.
Araçlarında mahsur kaldılar
Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kalırken, bir vatandaşın aracının üzerinde kurtarılmayı beklediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış