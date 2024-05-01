Ankara'da şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor Sağanak yağışın etkisi altında olan başkentte, birçok ev ve iş yerini su basarken suyla dolan yollarda araçlar mahsur kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Ankara, günlerdir kuvvetli sağanak ve fırtınayla mücadele ediyor.

Başkentte gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Sağanak sele neden oldu

Birçok ilçede sağanak sele neden olurken, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Suyla dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Araçlarında mahsur kaldılar

Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kalırken, bir vatandaşın aracının üzerinde kurtarılmayı beklediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)