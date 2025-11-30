Abone ol: Google News

Düzce’de kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

Camikebir Mahallesi’ndeki bir kadın kuaföründe çalışan Sevinç Y. iş yerinde ölü bulunurken ekipler 45 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeninin bulunması için çalışma başlattı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 21:27 Güncelleme:
  • Düzce'de kuaförde çalışan Sevinç Y. ölü bulundu.
  • Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzce'de mahalleyi ayağa kaldıran olay...

Olay, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak’ta bulunan bir kadın kuaföründe yaşandı.

Sevinç Y. isimli kadın kuaförden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, iş yerini kontrol ettiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Sevinç Y.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri