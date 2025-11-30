Düzce’de kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

- Düzce'de kuaförde çalışan Sevinç Y. ölü bulundu.
- Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzce'de mahalleyi ayağa kaldıran olay...
Olay, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak’ta bulunan bir kadın kuaföründe yaşandı.
Sevinç Y. isimli kadın kuaförden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekipleri, iş yerini kontrol ettiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK
Sevinç Y.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.