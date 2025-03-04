Düzce'nin Aydınpınar köyünde yaşanan olayda, 3 arkadaş kuş avlamak için fındık bahçesine gitti.
Olayda iddiaya göre, tüfeğin ateş almasıyla Muay Thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş (14) vuruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kafkas Keleş'in hayatını kaybettiğini belirlendi.
2 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI
Olayla ilgili olarak savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken 2 arkadaşı ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
Olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumana kaldırıldı.
"SPORCUMUZA ALLAH'TAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUZ"
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı.
Mesajda, "Muay Thai sporcumuz Ahmet Kafkas Keleş'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.
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