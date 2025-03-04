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Düzce'de kuş avlarken tüfeğin ateş almasıyla bir çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de kuş avlarken tüfeğin ateş almasıyla bir çocuk hayatını kaybetti Arkadaşlarıyla kuş avlamaya giden ve bu sırada tüfeğin ateş almasıyla vurulan Ahmet Kafkas Keleş hayatını kaybederken, çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumana kaldırıldı.