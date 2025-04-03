Düzce'de otoyolda yangın: Vatandaşlar ve jandarma söndürdü

İHA

Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalar mevkiinde, Sakarya yönünden Bolu'ya doğru seyreden M.A.T. yönetimindeki 06 EFF 910 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekti. Aracından inen sürücü, motorun altından alevlerin yükseldiğini görünce, yangını söndürmek için yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

DİĞER SÜRÜCÜLER DE YARDIMA KOŞTU

Bu sırada, yolu kullanan diğer araç sürücüleri de olay yerine yaklaşarak kendi yangın söndürücülerini kullanarak alevlere müdahale etti. Jandarma ekipleri de olay yerine ulaşarak, yangına kendi yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle, alevlerin daha da yayılmasının önüne geçilerek yangın tamamen söndürüldü. Olay sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, yol kısa süreliğine kontrollü olarak açık tutuldu ve aracın kaldırılmasının ardından normal trafik akışı sağlandı.