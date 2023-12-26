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Düzce'de şampuan kutusundan uyuşturucu çıktı

Düzce'de şampuan kutusundan uyuşturucu çıktı Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada şampuan kutusu içinde uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.