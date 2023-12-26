İHA
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda narkotik köpeği Tango ile birlikte uygulama yaptı.
Jandarma ekiplerince durdurulan araca Tango'nun tepki vermesi üzerine araçtaki 3 şahsın üzerinde ve çantalarında arama yapıldı.
Şampuan kutusunda uyuşturucu
Yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma 7.65 milimetre çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız 6.35 milimetre çapında tabanca ile bu tabancalara ait 8 adet fişek, 2 adet şarjör ile şampuan kutusu içinde 22 gram kubar esrar ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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