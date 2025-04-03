Düzce'de Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde bayram tatili dönüşü 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken kaza sonrası İstanbul istikametinin 2 şeridi trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Mücahit S., Hatice Kübra S., Hülya K., Süheyla E., Ayşe K. ve Necati K., ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
YARALI SÜRÜCÜ AMBULANSTAN İNDİ
Öte yandan kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü olduğu öğrenilen Necati K., ambulansta tedavi edildiği esnada özel eşyalarını almak için yaralı halde ambulanstan indi.
Yaralı olarak aracının başına gelen sürücünün bagajdaki eşyalarını yanına alarak tekrar ambulansa binmesi dikkat çekti.
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