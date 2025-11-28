Abone ol: Google News

Düzce'de zabıta ekiplerince işlem uygulanan dilenci soyunup kaçtı

Düzce'de dilencilik yapan şahıs, zabıta ekiplerince işlem uygulanırken soyunup kaçtı. Sokakta çırılçıplak bir şekilde koşan şüpheli yakalanırken, çevredekiler duruma tepki gösterdi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 17:19
Düzce'de zabıta ekiplerince işlem uygulanan dilenci soyunup kaçtı
  • Düzce'de dilencilik yapan C.A., zabıta işlem yaparken soyunup kaçtı.
  • Çırılçıplak sokaklarda koşan C.A., kısa sürede yakalandı.
  • Olay anı cep telefonlarına yansırken, C.A. yapılan işlem sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.

Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı mevkisinde ilginç anlar yaşandı. 

Bölgede dilendiği ve çevreye rahatsızlık veren kişi ile ilgili Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, ihbarda adı geçen C.A.'yı tespit ederek işlemler için Darıcı Mahallesi'ndeki zabıta binasına götürdü.

SOYUNUP KAÇTI 

Üst aramasında C.A.'nın üzerinden 6 bin 835 lira çıktı.

Hakkında idari işlem yapıldığı sırada C.A., aniden soyunarak binadan dışarı kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Çırılçıplak vaziyette mahalle aralarına giren C. A.'yı gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bazı mahalle sakinlerinin yakalamayı çalıştığı C. A.'yı, zabıta ekipleri kısa sürede durdurarak yeniden binaya götürdü.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU 

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; görüntülerde, C.A.'nın çırılçıplak şekilde koştuğu ve çevredeki vatandaşların bağırarak tepki gösterdiği anlar yer aldı.

C. A. hakkında yapılan idari işlemlerin ardından bölgeden uzaklaştırıldı. 

3. Sayfa Haberleri