Edirne ve Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu

AA

Son yıllarda göç hareketliliğinin yoğunlaştığı Türkiye'nin batı sınır hattında, güvenlik önlemleri her geçen gün artırılıyor.

Özellikle Avrupa’ya geçiş noktası olarak görülen bölgelerde güvenlik güçleri, hem kaçak geçişleri engellemek hem de insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için kesintisiz görev başında.

Bu kapsamda sürdürülen denetimlerde 26 kaçak göçmen daha yakalandı.

23 GÖÇMEN YAKALANDI

Denetimlerin ilk adresi olan Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki çalışmalarda 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

3 DÜZENSİZ GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi