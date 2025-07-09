Edirne'de anız yangını kontrol altında

Edirne’nin Kayapa köyünde çıkan anız yangını, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlere, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylüler de müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA aracı da destek verdi.

SINIR KAPISI 2 SAAT KAPALI KALDI

Yangının tehdit oluşturması nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu, yangının kontrol altına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.