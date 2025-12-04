Edirne’de duvara işlenen Mattia Ahmet portresi babasını duygulandırdı

Edirne’de yaşayan ressam Hatai Abdullayev, 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin portresi ve kaykayını, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'ndeki duvara resmetti.

Daha önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cinayete kurban giden Narin Güran ve '2024 Olimpiyatları'na damgasını vuran milli atıcı Yusuf Dikeç gibi isimlerin portrelerini kentin duvarlarına resmeden Hatai Abdullayev’in son çalışmasını sosyal medyada gören Andrea Minguzzi, Edirne’ye geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ressam Abdullayev’in karşıladığı Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin duvardaki resmini görünce, gözyaşlarına hakim olamadı.

Abdullayev’in çalışmasının kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Andrea Minguzzi, "Hatai Bey, bizim için çok büyük bir şey yaptı. Ahmet sokak sanatını, kaykay yapmayı çok severdi, artık siz de onu tanıdınız. Eğer böyle bir şeyin yapıldığını görseydi, eminim çok severdi ki zaten bunu görecektir o, yukarıdan bakıyordur, buna inanıyorum. Kalpten teşekkür ediyorum hem Edirne’ye hem de Hatai Bey'e. Kendisiyle zaten iletişim halindeydik ama zor zamanlar geçirdik biliyorsunuz. Benim hep aklımdaydı bu resmi gelip görmek. Bugün kısmet oldu" dedi.

'HEM MUTLU HEM HÜZÜNLÜYÜM'

Duygularını dile getiren Minguzzi, "Bu resmi görünce hem çok mutlu oldum hem de aynı zamanda üzüldüm. Ahmet’in yaşamının bu şekilde bitmesi çok haksızca. Bu şekilde ölümü kimse hak etmiyor. Özellikle 14 yaşında bir çocuğun bu şekilde şiddete maruz kalmaması lazım. Bu nedenle de mücadeleye devam ediyoruz. Yasemin ile birlikte yeni bir yasa çıkması için mücadele ediyoruz. Biz Ahmet’i kaybettik ama başka çocukların ölümünü önlemek için savaşıyoruz. Katillerin ne kadar yıl hapis alacağına bakmıyorum artık, daha çok başka çocukların zarar görmesini önlemeye çalışıyorum" diye konuştu.