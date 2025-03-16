Edirne'de kaza geçiren motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı

DHA

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Aliço Pehlivan köyü girişinde N.F. yönetimindeki motosiklet, köy girişinde virajda karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankerine çarptı.

Kazada kasksız sürücü N.F. ağır yaralandı.

Kazayı fark etmeyen tanker şoförü yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Jandarma, tanker sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.