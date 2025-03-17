DHA
Edirne'de bulunan Meriç Köprüsü'nde gezintiye çıkan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı...
Meriç Nehri'nin su yüzeyinde bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri botla nehre inerek cesedi kıyıya çıkardı.
CESET MORGA KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle toprağa çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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