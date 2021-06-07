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Edirne’de ormanı yaktı: 155 bin lira ceza kesildi

Edirne’de ormanı yaktı: 155 bin lira ceza kesildi

Sazlıdere köyünde, '4 hektar orman alanının yanmasına neden olmak'tan yargılanan kişi, ağaçlandırma bedeli ve söndürme gideri olmak üzere 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.