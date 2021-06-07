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    Edirne’de ormanı yaktı: 155 bin lira ceza kesildi

    Sazlıdere köyünde, '4 hektar orman alanının yanmasına neden olmak'tan yargılanan kişi, ağaçlandırma bedeli ve söndürme gideri olmak üzere 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:33
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    Edirne’de ormanı yaktı: 155 bin lira ceza kesildi

    Geçen yıl ağustos ayında Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde yaşayan Arif Ö., evine yakın ormanlık alanda, eski kanepesindeki hurda demirleri çıkarmak istedi.

    Arif Ö.'nün yaktığı kanepeden sıçrayan kıvılcımlar, ormanlık alanda yangına neden oldu.

    4 HEKTAR KÜL OLDU

    İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 34 görevli, 16 araç ile sevk edildi.

    Yangın, 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

    Alevlerin sardığı 4 hektar orman alanı zarar gördü.

    Edirne’de ormanı yaktı: 155 bin lira ceza kesildi #1

    155 BİN LİRA TAZMİNAT CEZASI

    Yangına neden olduğu belirlenen Arif Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. Arif Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Hakkında dava açılan Arif Ö.’nün Keşan Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki tutuksuz yargılanması tamamlandı.

    Arif Ö., 121 bini ağaçlandırma bedeli, 34 bini ise söndürme gideri olmak üzere 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

    Edirne’de ormanı yaktı: 155 bin lira ceza kesildi #2

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