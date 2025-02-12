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Edirne'de otobüste uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Edirne'de otobüste uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı Edirne'de polis ekipleri yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan üst araması sonucu uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.