İHA
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.D.'nin bindiği otobüsle kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Edirne Otogarı'nda önlem alan ekipler bindiği otobüsten inen şüpheliyi takibe alarak polis noktasına götürdü.
Ekipler, şüpheli K.D. isimli şahsın üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen K.D. isimli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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