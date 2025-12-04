Edirne'de pencereden düşen avukata dakikalarca kalp masajı yapıldı

- Genç avukat S.Ö.İ., Trakya Üniversitesi'ndeki odasının penceresinden düşerek ağır yaralandı.
- Dakikalarca kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı ve yaşam mücadelesi veriyor.
- Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.
Edirne Trakya Üniversitesi kadrosunda avukat olarak görev yapan S.Ö.İ. isimli genç kadın avukat, odasının penceresinden düştü.
Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki pencereden düşen genç avukat, ağır yaralandı.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı avukata dakikalarca kalp masajı yapıldı.
TEDAVİ ALTINDAKİ GENÇ AVUKATIN HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Ambulansla hastaneye kaldırılan avukat, yaşam mücadelesi veriyor.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.