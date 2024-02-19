Edirne'de sınır kapısı operasyonu: 20 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kapıkule Sınır Kapısı'nda ülkeye sokulmak istenen 20 kilo 117 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2024 Ocak ayı itibarıyla 297 kişiye işlem yapıldığı ve 38 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

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DHA

Ekipler, uyuşturucuyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda, dedektör köpeği ile arama yaptı.

Ele geçirilenler

Tırın yakıt deposuna 33 paket içerisinde gizlenmiş halde 16 kilo 650 gram uyuşturucu ham maddesi, 3 kilo 450 gram kokain ve 17 gram skunk olmak üzere toplam 20 kilo 117 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda, tır şoförü gözaltına alındı.

2024 Ocak ayı itibarıyla düzenlenen operasyonlar

Öte yandan Edirne genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-19 Şubat 2024 tarihleri arasında yürütülen operasyonların bilançosu açıklandı.

2 ayda ele geçirilen yasaklı maddeler

Ekipler tarafından yürütülen operasyonlarda 17 kilo 560 gram skunk, 34 kilo 88 gram esrar, 174 kilo 621 gram kokain, 1 kilo 230 gram eroin, 6 kilo 314 gram metamfetamin, 215 gram bonzai, 15 kilo 691 gram bonzai ham maddesi, 111 uyuşturucu hap, toz haline getirilmiş 10 gram ecstasy ve 11 bin 181 sentetik ecza ele geçirildi.

38 kişi tutuklandı

Operasyonlar ile 243 olaya müdahale edilirken, 297 kişiye işlem yapıldığı ve 38 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)