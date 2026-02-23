Edirne’de taşkın alarmı: Mahsur kalan hayvanlar botlarla tahliye ediliyor

Edirne’de nehir taşkınlarının etkili olduğu bölgelerde besi çiftlikleri sular altında kaldı. Yüzlerce koyun mahsur kalırken, ekipler botlarla yürütülen operasyonla hayvanları güvenli alanlara taşıyor.
Meriç Nehri’nin yatağından taşması sonucu Bosnaköy ve Karaağaç mevkilerindeki çiftlikler sular altında kaldı. Su seviyesinin kısa sürede yükselmesiyle ağıllarda bulunan yüzlerce koyun mahsur kaldı.
AFAD BOTLARLA MÜDAHALE ETTİ
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, zodyak botlarla taşkın alanına ulaştı. Akıntıya rağmen ağıllara giren ekipler, koyunları tek tek botlara alarak tahliye etti.
KAMYONLARLA GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDILAR
Botlarla nehir kenarına çıkarılan hayvanlar, burada hazır bekletilen kamyonlara yüklenerek yüksek ve güvenli bölgelere sevk edildi.
Taşkın tehdidinin sürdüğü bölgede ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)