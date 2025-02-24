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İHA

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde B.T. idaresindeki ticari taksi yolun karşısına geçmeye çalışan yaya E.V.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksinin ön camına vuran E.V. yere yığıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞANANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı ise hem araç içi kamerasına hem de çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.