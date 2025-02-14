Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

DHA

Güvenlik güçlerinin asayiş nöbeti sürüyor.

Teröristlere ve terör yandaşlarına göz açtırmayan ekipler, şüphelilere bir darbe daha vurdu.

Edirne Jandarma Komutanlığı personelleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda bir şahsın yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalıştığını belirledi.

PKK ÜYESİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen S.D. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı.

S.D.'nin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi.

PKK şüphelisi S.D., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.