İHA
Elazığ'da merkeze bağlı Harmantepe Köyü'nde yaşayan bir aile, çalışmak üzere gittikleri tarlaya 17 yaşındaki çocuklarını da götürdü.
Bahçede çalışan çocuk, elini çapa makinesine kaptırarak yaralandı.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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