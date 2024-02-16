Elazığ'da ağaçları devirip takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
İHA

Elazığ merkez Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde O.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı.

5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak takla atan otomobilde bulunan sürücü ile M.G. araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ağır yaralı

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)