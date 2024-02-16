Elazığ'da ağaçları devirip takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

İHA
Elazığ merkez Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde O.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı.
5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak takla atan otomobilde bulunan sürücü ile M.G. araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ağır yaralı
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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