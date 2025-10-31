Elazığ'da aracıyla eniştesine çarparak yaralayan şahıs tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü, babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını öne süren C.A., kullandığı hafif ticari araçla bir akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi Kayhan Borulday’a (45) çarptı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE HAVAYA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan ve takla atan Borulday, yere düştü. C.A. ise durmadan olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARACI KULLANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yaralı Kayhan Borulday, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı, istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntüler üzerinde ve olay yerinde yapılan incelemelerin ardından C.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

''BU OLAY CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR''

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracın çarpmasıyla yaralanan Kayhan Borulday, "Akaryakıt istasyonunda çalışmaktayım.

Olay günü kayınbabam ve kaynımın olduğu araç bana çarpıp, kaçıp gitti.

Güvenlik kameraları ve petrol ofisinin kayıtlarında da bunlar mevcuttur.

Arkasına bile bakmadılar. Kayınbabam 'Kalp krizi geçiriyorum' diyerek hastaneye gidip rapor almak istedi.

Ben vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldım, sonrasını hatırlamıyorum. Bu olay cinayete teşebbüstür.

Gözaltına alınan kaynım ardından tutuklandı." dedi.