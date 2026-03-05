Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk

Ramazan ayının ilk yarısı bugün bitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15'inci iftarını Beştepe'de düzenlenen programda esnaf ve sanatkarlarla birlikte açtı.

Erdoğan programın ardından açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının ilk yarısının geride kaldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri bir araya getiren Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Artık 15’i bulduk, devir daim sonuna doğru gidiyoruz." diyerek, "Müminleri yad eyleyen kaygıdan azad eyleyen 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

"SATARKEN ALANI, ALIRKEN SATANI GÖZET"

81 ilimizdeki 2 milyon 255 bin esnaf ve sanatkarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemize büyük bir değer katan ticaret erbabımıza şükranlarımı sunuyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızı medeniyetimizin mayasını ahlakla, erdemle, iyilikle yoğuran ahilik geleneğimizin temsilcisi olarak sizleri görüyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız, odalarımız, birliklerimiz bin yıldır ahilik gibi özgün bir kaynaktan beslendiler. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal yapımıza eşsiz değerler armağan ettiler. Helal kazancı, alın terini gözetirken ticareti, alışverişi ve toplumun huzurunu gözeterek, neticede de Allah'ın rızasına giden bir yol olarak gördüler. Satanda alanı gözet, alanda satanı gözet, kârında alanı gözet.

"BATI DÜNYASI BİR KEZ DAHA İZLEMEKLE YETİNİYOR"

Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.



Komşumuz İran'a yönelik hava saldırıları ile bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölge ülkelerine gönderdiği füze ve kamikazeler ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

"EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALDIK"

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla petrol ve doğalgazda yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Biz de kaynakta artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık. Buna göre benzin, motorin fiyatı artarsa artış fiyatının yüzde 75 kadarının ÖTV'sinin indirilmesi uygulanacak. Yani ürünlerdeki fiyat artışı 10 lira olması halinde 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, 7,5 lirası vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahane ile fırsatçıların piyasayı bozmayı engellemiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

"GÜVENLİKTE EN KÜÇÜK BİR TEREDDÜT GÖSTERMİYORUZ"

Ekonomi, ticaret, güvenlik, turizm, tarımda geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahanımızın güvenliğinde en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğimize yönelik riskin ortaya çıkması durumunda müttefikimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.



Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer olayın tekerrür etmemesi için gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye’nin dostluğunu ve kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortada iken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.

"TÜRKİYE BU TÜRBÜLANSTAN BAŞARIYLA ÇIKACAK"

86 milyonun güvenliğini merkeze alan hassas bir politika izliyoruz. Bu tutumumuzu muhafaza edeceğiz. Telefon görüşmelerimiz hız kesmeden sürüyor. Bugün Malezya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştük. İlham kardeşime Nahçıvan'ı hedef alan bugünkü saldırıdan üzüntü duyduğumuzu ve saldırıyı kınadığımızı ifade ettim. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması için yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.