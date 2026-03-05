Donald Trump: İran’da yeni liderin seçilme sürecine dahil olmalıyım

Amerikan haber portalı Axios’a telefonla mülakat veren Trump, İran’daki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hamaney’in ardından liderlik için oğlunun adının öne çıktığını gördüğünü belirten Trump, bu seçeneğe karşı olduğunu ifade etti.

"HAMANEY'İN OĞLU KABUL EDİLEMEZ"

“Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.” diyen Trump, İran’da yürütülecek lider seçimi sürecine dahil olması gerektiğini savundu.

Trump, bu yaklaşımını Venezuela’daki liderlik değişimine benzeterek, “Venezuela’da Delcy Rodríguez’in seçilmesinde olduğu gibi bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Venezuela’daki lider değişiminin “çok başarılı” olduğunu öne süren Trump, benzer bir senaryonun İran’da da mümkün olabileceğini ima etti.

5 YIL İÇİNDE YENİDEN SAVAŞ İHTİMALİ İDDİASI

Hamaney’in politikalarını sürdürecek bir liderin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayan Trump, böyle bir durumun Washington yönetimini “5 yıl içinde yeniden savaşa sürükleyebileceğini” söyledi.

İran’la yaşanan gerilimin nasıl sona ereceğine ilişkin somut bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Trump, şu ana kadar gerçekleştirilen saldırıların ise “oldukça başarılı” olduğunu savundu.

HAMANEY'İN OĞLU MÜCTEBA HAMANEY

Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın dini liderliği için ismi geçen adaylar arasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ismi öne çıkıyor.

57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı’na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019’da Mücteba Hamaney’i, herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.